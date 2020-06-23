Расшифровка кода

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка188 просмотров

привет, есть код : 

ip|||1~~~%EE%AF%97%40%EE%08%00%83%CD%23%13%F6E%C4%2A0

ip|||1~~~.%14H%A9%13%9F6%EFL%F2%EF0%E94%5E%BA

ip|||1~~~%01E4C%04%A6%15O%90N%9A%09bK%88X

можно ли его как-то раскодировать?

если можно то скажите цену и срок

5 лет назад
ruslanprince1989
Солнцев 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад