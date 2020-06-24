Генерация слоя криш домов с LIDAR.

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Закрыт2 заявки1860 просмотров

Добрый день! 

Есть LIDAR 1m data.

Необходимо сгенирировать слой крыш полигонов с висотой и типом (flat, gabled, hipped, pyramidal).

Пример http://eprints.whiterose.ac.uk/83889/1/finalManuscript.pdf

Спасибо Николай

5 лет назад
nsenkevich
Николай 
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