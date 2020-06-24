Нужен python разработчик уровня middle или выше. Основные архитектурные решения для проекта уже приняты, проект находится в стадий препродакшена. Необходимо участвовать в улучшений и добавлений новых фич. Используемые технологий и инструменты: - Django + ...
Генерация слоя криш домов с LIDAR.
Добрый день!
Есть LIDAR 1m data.
Необходимо сгенирировать слой крыш полигонов с висотой и типом (flat, gabled, hipped, pyramidal).
Пример http://eprints.whiterose.ac.uk/83889/1/finalManuscript.pdf
Спасибо Николай
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Все написано в практике, сдать нужно завтра с утраСистемное программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
привет, есть код : ip|||1~~~%EE%AF%97%40%EE%08%00%83%CD%23%13%F6E%C4%2A0 ip|||1~~~.%14H%A9%13%9F6%EFL%F2%EF0%E94%5E%BA ip|||1~~~%01E4C%04%A6%15O%90N%9A%09bK%88X можно ли его как-то раскодировать? если можно то скажите цену и срокЗакрыт5 лет назад
Обязательно отличное знание Allfusion Modeler! Необходимо создать диаграммы на тему: "ИС обслуживания корпоративных клиентов Ресторана." Должно быть следующее: - прием по телефону заявок на корпоративное обслуживание; - формирование ...Закрыт5 лет назад
- $15
Есть проект на C#, который нужно доработать (если в краце – запрограммировать кнопку на добавление элементов с главной формы на дополнительную ("Archive" (её нужно создать, а так же кнопку перехода на эту форму)) и обратно). Так ...Системное программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Провести настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6, результат прислать в виде двух документов Word, в которых отразить каждый шаг настройки со скринами, описанием каждого шага настройки и результат настройки. Реализовать в ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо преобразовать несколько индикаторов из кода TradingView в код индикатора Thinkorswim. Также есть несколько индикаторов, которые необходимо преобразовать из кода индикатора Thinkorswim в код TradingView. Если договоримся по цене, то отдам сразу заказ на ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Провести 2 настройки ОС СН Asrta Linux SE 1.6, результат прислать в виде двух документов Word, в которых отразить каждый шаг настройки со скринами, описанием каждого шага настройки и результат настройки. № 1 Реализовать контроль ...Закрыт5 лет назад
Есть набор пхп скриптов и кодеров , они в винде по планировщику ищут в папке файлы видео, при нахождении кодируют эти файлы и перемещают результат кодирования в другую папку с аналогичными атрибутами но в другом ...Закрыт5 лет назад