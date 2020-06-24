Готовить dex Exchange

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Мне нада децентрализованный обмен (DEX EXCHANGE) криптовалюты.  Например  : 

https://switchdex.ag/

5 лет назад
guest_15941337733316
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров