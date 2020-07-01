Windows Framework

$16777215
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок147 просмотров

Нужно создать Windows новый фреймворк чтобы все четко работало, мне знакомый программист-диджей сказал

5 лет назад
ababken96
28 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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