gimadey-fl

Клиентоориентированные сайты “под ключ” для вашего бизнеса. Настройка контекстной рекламы с конверсией до 30%

Обращайтесь ко мне с:

1. Разработкой сайта “под ключ” с индивидуальным дизайном:

· Провожу интервью для получения полной информации;

· Делаю анализ конкурентов, чтобы посмотреть ошибки и не допускать их;

· Прописываю аватары клиентов для правильного донесения “идеи” продукта/услуги;

· Прототипирование+ написание продающих текстов сайта.

Здесь мне помогают аватары клиентов.Благодаря им я могу правильно продумать воронку продаж с применением лестницы Ханта (степени осведомлённости о продукте/услуге) и пирамиды Маслоу (потребности человека в продукте/услуге).

· Отрисовка уникального дизайна под десктопную, планшетную и мобильную версию;

· Адаптивная вёрстка макета с использованием современных технологий;

· Интеграция с CMS и CRMи выгрузка на хостинг;

· Согласование и сдача проекта.

2. Настройкой Контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Ads:

· Провожу интервью для получения полной информации;

· Делаю аудит сайта,чтобы понять не будет ли он снижать конверсию;

· Делаю анализ конкурентов, чтобы посмотреть ошибки и не допускать их;

· Прописываю аватары клиентов для понимания того, кому эффективнее всего показываться;

· Настраиваю Рекламную Компанию;

· Дальнейшая оптимизация (устанавливаю системы веб-аналитики, удаляю неэффективные площадки, вручную корректирую ставки,убираю лишние фразы).

Работая со мной вы Получаете:

1. Готовый к принятию трафика высококонверсионный сайт “под ключ”;

2. Рекламные кампании, которые Действительно приносят Прибыль;

3. Еженедельная отчётность по проделанной работе;

4. Анализ вашей ниши, конкурентов, рекламной стратегии;

5. Все результаты исследования отдам Вам, в дальнейшем сможете делиться ими с другими

подрядчиками;

Также я:

1. Оформляю договор,как самозанятый;

2. Работаю до полного утверждения проекта;

3. На связи с 8 до 22.

Для первых двух клиентов бонус! Бесплатное обслуживание сайта в течение месяца.

Остались вопросы? Тогда пишите и звоните! Проведу бесплатную консультацию:

Email: [email protected];

Телефон: +79872758003;

Vk: https://vk.com/write167172517;