gimadey-fl

Обращайтесь ко мне с:
1. Разработкой сайта “под ключ” с индивидуальным дизайном:
· Провожу интервью для получения полной информации;
· Делаю анализ конкурентов, чтобы посмотреть ошибки и не допускать их;
· Прописываю аватары клиентов для правильного донесения “идеи” продукта/услуги;
· Прототипирование+ написание продающих текстов сайта.
Здесь мне помогают аватары клиентов.Благодаря им я могу правильно продумать воронку продаж с применением лестницы Ханта (степени осведомлённости о продукте/услуге) и пирамиды Маслоу (потребности человека в продукте/услуге).
· Отрисовка уникального дизайна под десктопную, планшетную и мобильную версию;
· Адаптивная вёрстка макета с использованием современных технологий;
· Интеграция с CMS и CRMи выгрузка на хостинг;
· Согласование и сдача проекта.
2. Настройкой Контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Ads:
· Провожу интервью для получения полной информации;
· Делаю аудит сайта,чтобы понять не будет ли он снижать конверсию;
· Делаю анализ конкурентов, чтобы посмотреть ошибки и не допускать их;
· Прописываю аватары клиентов для понимания того, кому эффективнее всего показываться;
· Настраиваю Рекламную Компанию;
· Дальнейшая оптимизация (устанавливаю системы веб-аналитики, удаляю неэффективные площадки, вручную корректирую ставки,убираю лишние фразы).
Работая со мной вы Получаете:
1. Готовый к принятию трафика высококонверсионный сайт “под ключ”;
2. Рекламные кампании, которые Действительно приносят Прибыль;
3. Еженедельная отчётность по проделанной работе;
4. Анализ вашей ниши, конкурентов, рекламной стратегии;
5. Все результаты исследования отдам Вам, в дальнейшем сможете делиться ими с другими
подрядчиками;
Также я:
1. Оформляю договор,как самозанятый;
2. Работаю до полного утверждения проекта;
3. На связи с 8 до 22.
Для первых двух клиентов бонус! Бесплатное обслуживание сайта в течение месяца.
Остались вопросы? Тогда пишите и звоните! Проведу бесплатную консультацию:
Email: [email protected];
Телефон: +79872758003;
Vk: https://vk.com/write167172517;