Доброго дня! Ищу человека, кто знает скрипт GoldCoders и все настроит вместе и зальет на главную мой темплат.
Настроить сеть в Linux
Настроить сеть в linux mint 20:
- сделать статичный mac адрес
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