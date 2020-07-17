Настроить сеть в Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок412 просмотров

Настроить сеть в linux mint 20:

- сделать статичный mac адрес

Linux
5 лет назад
StanleyDana
Стас 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров