Делаю парсинг Amazon Нужно изменить куки Amazon хранит в куках данные о местоположении, нужно в начале парсинга указать страну Америка Собственно и все
Erlan Amreev
Не запускается питоновский скрипт на кроне
Нужен программист / системный администратор, кто-угодно кто может указать на ошибку и проконсультируйтесь по работе крона и запуска скриптов
Для скриптов использую юпитер блокнот
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