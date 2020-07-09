Erlan Amreev

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Закрыт2 заявки728 просмотров

Не запускается питоновский скрипт на кроне

Нужен программист / системный администратор,  кто-угодно кто может указать на ошибку и проконсультируйтесь по работе крона и запуска скриптов 

Для скриптов использую юпитер блокнот 

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