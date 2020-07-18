Устранить ошибку к доступу к сайту nalogi.ru

При попытке входа на сайт налогов используя установленный на компьютер ЭЦП выдается ошибка.

С помощью TeamViewer требуется устранить ошибку, чтобы можно было зайти в личный кабинет.

Скрин ошибки - http://prntscr.com/tl847m

Описание решения проблемы

Проверка закончилась с ошибкой

Не удалось проверить возможность соединения с сервером. Попробуйте перейти по ссылке.

Уважаемый пользователь, выполните пожалуйста следующие действия:

1. Проверьте, не включен ли в системе Firewall и не используется ли прокси-сервер в сети, которые могут блокировать https-соединения. Также проверьте, не влияет ли ваш антивирус на попытку установления защищенного соединения с сервисом Личного кабинета ИП (для этого на время выполнения условий проверки антивирус необходимо отключить). Если после отключения антивируса все проверки выполняются успешно, значит адреса https://lkip.nalog.ru и https://lkipgost.nalog.ru нужно исключить из зоны проверки вашего антивируса (т.е. добавить в настройках антивируса в исключения). (Особенно это актуально для антивируса Avast)

2. Убедитесь что у вас не установлено более одного криптопровайдера для ГОСТ алгоритмов.

3. Скачайте последнюю актуальную версию вашего криптопровайдера с официального сайта с учетом вашей лицензии (например, если у вас КриптоПро CSP версии 3.6.7491, его нужно обновить до версии 3.6.7777). Это актуально для всех версий КриптоПро 3.6, 3.9 и 4.0 и для всех операционных систем (Windows7, Windows 8, Windows 8.1). Для Windows 10 можно установить версии КриптоПро 3.9 либо КриптоПро 4.0. Актуальные версии КриптоПро можно найти на официальном сайте https://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads Подобрать версию продукта можно на сайте разработчика по ссылке http://cryptopro.ru/products/csp/compare

4. Проверьте, что все условия для подключения к Личному кабинету соблюдены. (В том числе, что узлы https://lkip.nalog.ru и https://lkipgost.nalog.ru установлены в зону надежных узлов. Это можно проверить, если ваша версия браузера отображает уровень безопасности узла, надо включить в браузере отображение строки состояния (если не включено), при переходе по этому адресу в ней должна быть надпись "Надежный узел", другие надписи свидетельствуют о неверных настройках.

Также порты 80 и 443 должны быть открыты для отправки и приема данных из сети Интернет).

Ознакомьтесь с разделом "Помощь", ссылка на который расположена в правом нижнем углу страницы Личного кабинета и страницей "Проверка выполнения условий доступа"

5. Включите в параметрах безопасности браузера режимы SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 и TLS 1.2, режим SSL 2.0 должен быть выключен. Для этого зайдите в меню Сервис - Свойства обозревателя - закладка Дополнительно.

6. Очистите cookie и кэш браузера (ctrl+shift+del) (для очистки нужно выбрать все галочки)

7. Пройдите проверку условий доступа заново.

8. Если при проверке возникает ошибка, то перейдите в Личный кабинет по прямой ссылке.

9. Если при переходе по прямой ссылке возникнут проблемы, то сделайте скриншот полученной страницы так, чтобы были видны адресная строка и строка состояния браузера.

Если ВСЕ вышеописанные действия не помогли решить проблему, то просим попробовать выполнить действия, описанные в Часто задаваемых вопросах, тематика "Доступ в Личный кабинет с помощью ЭП.", подраздел «Не удается пройти последний пункт проверки выполнения условий доступа к Личному кабинету, а также не удается открыть главную страницу после перехода по ссылке «Перейти в Личный кабинет индивидуального предпринимателя»», а если проблему всё ещё решить не удалось, то просим сообщить нам о ней, создав обращение в службу технической поддержки по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=50, в котором обязательно укажите:

1) Время (московское) и дату попытки подключения к серверу https://lkipgost.nalog.ru/lk

2) Внешний ip-адрес компьютера. Определить его можно, перейдя по ссылке (http://myip.ru)

3) Приложите скриншот страницы https://lkipgost.nalog.ru/lk, сделанный в п. 9 с отображением строк адреса и состояния

4) Точную полную версию криптопровайдера,

5) Версию браузера (полную, можно узнать в меню Справка->О программе)

6) Версию операционной системы

7) Приложите экспортированный сертификат БЕЗ закрытого ключа (см. раздел "Часто задаваемые вопросы" или на странице составления обращения, ссылка "инструкция по выгрузке")

8) Если при прохождении проверок в одном из пунктов показывается сообщение об ошибке, сделайте и приложите снимок экрана (скриншот) этой страницы с сообщением об ошибке

9) Приложите снимок экрана со страницей настроек браузера для зоны надежных узлов, на которой видно, что https://lkip.nalog.ru и https://lkipgost.nalog.ru добавлены в зону надежных узлов

10) Приложите снимок экрана со страницей дополнительных настроек браузера, на которой видно протоколы SSL и TLS (в меню Сервис - Свойства обозревателя - закладка Дополнительно)

11) Выполните стандартную команду Telnet ОС Windows для проверки доступности адреса lkipgost.nalog.ru через порт 443. Для этого наберите в Командной строке (включается через меню Пуск - Программы - Стандартные - Командная строка или сочетанием клавиш Win+R, затем набрать текст cmd и нажать клавишу ввод (Enter)) такую команду telnet lkipgost.nalog.ru 443 (имя команды telnet, за ним два параметра, имя хоста и номер порта, параметры команды разделены пробелом). После набора команды, выполните ее, нажав клавишу ввод. Приложите снимок экрана, на котором виден результат выполнения команды. Примечание - в некоторых версиях операционных систем команда Telnet может быть не активирована. Для её активации необходимо зайти в Панель управления и найти раздел «Программы и компоненты». Попав в него, в меню справа найти пункт «Включение или отключение компонентов Windows». Откроется окно «Компоненты Windows», в котором надо найти и отметить пункт «Клиент Telnet»

12) Скриншот вкладки "Настройки TLS" (утилиты КриптоПро CSP) со снятой галочкой в пункте "Не использовать устаревшие cipher suite-ы"

Собранную информацию пришлите, пожалуйста, в виде архивного файла.

Обратите внимание, сообщения, в которых указана вся запрашиваемая информация, обрабатываются в первую очередь, и решение проблемы по ним находится быстрее.