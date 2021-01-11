Разработка бд и приложения для работы с ней на python или qt

Хочу сделать так, есть 2 гугл-таблицы. В одной kpi-данные сотрудника на месяц (меняются листы в таблице каждый месяц). Во второй сводный результат в % всех сотрудников отдела. Хочу чтобы с периодичностью раз в сутки парсились данные из таблиц ...