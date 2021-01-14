Настройка работы Postgresql

Размер базы данных 600 MB, большая часть места занимает wp_postmeta, скорость загрузки сайта очень слабая. Нужен исполнитель который сможет оптимизировать базу. Как одно из возможных решений https://stackoverflow.com/questions/43859351/why-are-references-to-wp-postmeta-so-slow
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно настроить работу БД PostgreSQL на сервере Linux.
Используется для загрузки данных, около 30-40 млн строк по всем таблицам в день, преимущественно insert.
и в дальнейшем только отображение товара по запросам, будет около 20000 запросов в день.
Всю дополнительную информацию могу предоставить по запросу
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