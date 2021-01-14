Настройка работы Postgresql

Добрый день.

Нужно настроить работу БД PostgreSQL на сервере Linux.

Используется для загрузки данных, около 30-40 млн строк по всем таблицам в день, преимущественно insert.

и в дальнейшем только отображение товара по запросам, будет около 20000 запросов в день.

Всю дополнительную информацию могу предоставить по запросу