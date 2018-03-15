Восстановить БД MS SQL 2019 (15.*) .bak

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Приветствую!

Есть базы данных (всего 5, 2 самые важные).

Неделю назад делал бекап, версия SQL 2019, (15.0.хз), позже рухнул VM SQL на ESXi.

"Ничего страшного!" - подумал я и пересоздал VM БД, установил MS SQL 2019+SMSS и понеслась!

Только одна база, почти ненужная залилась, а все остальные говорят одно и тоже: "Нет набора данных для восстановления" - No backupset selected to be restored.

Прогонял через лицензионное ПО SysTools SQL Backup Recovery для восстановления .bak файлов. Она тупо меня трое суток мурыжила и восстановила объемом меньше, чем положено.

Пробовал разные версии SQL Server, даже обновлял до последней 15.0.4073.23 вроде.

3 года назад
akernel
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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