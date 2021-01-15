Размер базы данных 600 MB, большая часть места занимает wp_postmeta, скорость загрузки сайта очень слабая. Нужен исполнитель который сможет оптимизировать базу. Как одно из возможных решений https://stackoverflow.com/questions/43859351/why-are-references-to-wp-postmeta-so-slow
Нужен Laravel разработчик на поддержание проекта geolance.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист со знаниями
Laravel
MySQL
Laravel Horizon Logs
Elastic Search - Строение моделей, переиндексация
GraphQL
Проект парт тайм на поддержание.
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