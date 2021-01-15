Нужен Laravel разработчик на поддержание проекта geolance.com

$50
Базы данныхЗакрыт2 заявки294 просмотра
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Требуется специалист со знаниями

Laravel

MySQL

Laravel Horizon Logs

Elastic Search - Строение моделей, переиндексация

GraphQL

Проект парт тайм на поддержание.

Laravel
3 года назад
roman7799
33 годаКанада
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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