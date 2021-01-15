Настройка ubuntu и postgresql

Размер базы данных 600 MB, большая часть места занимает wp_postmeta, скорость загрузки сайта очень слабая. Нужен исполнитель который сможет оптимизировать базу. Как одно из возможных решений https://stackoverflow.com/questions/43859351/why-are-references-to-wp-postmeta-so-slow
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Добрый день.
Есть сервер и БД postgresql.
Сейчас идет разработка проекта по получению и выдачи данных для анализа.
Объем записываемых данных в БД ~30млн строк в день.
Запросы на сбор и сортировку данных будет ~ 20к в день, сейчас меньше 100.
Сейчас проблема при выдаче данных, где нужно суммировать больше 60 строк.
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