Оптимизировать MSSQL запросы

Необходимо доработать систему отзывов TrustedReviews написанную на Laravel 7. (https://codecanyon.net/item/php-trusted-reviews/24581189) Необходим релевантный опыт. В ответ пожалуйста включите ссылки на ваши проекты, очень желательно что бы мы могли идентифицировать что это именно ваши проекты. Лучше всего ссылка на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько запросов, которые либо ошибочны либо требуют оптимизации. Необходимо поработать над ними, исправить, или дать рекомендации по изменению структуры данных. Привожу ниже один из запросов.
В заявке пишите что с ним не так по вашему мнению, решение можно не писать - просто предположите в чем проблема (тест ваших скиллов).
Оплата за каждый запрос. Пишите свою цену опять же исходя из примера, запрос плюс-минус похожи.
SELECT DISTINCT --su.ID suId,IIF (u.Alias IS NULL,u.UserName,u.Alias),u.ID, A.DateTime, IIF (A.URL IS NULL, A.Application, A.URL),A.TypeActivity, A.ActiveTime, A.InactiveTime,
(select MIN(DateTime) from Activity Amin WHERE Amin.UserID = A.UserId AND CAST(DATEADD(mi,u.GMTOffset,Amin.DateTime) as Date) = CAST(DATEADD(mi,u.GMTOffset,A.DateTime) As Date)),u.GroupID,A.ApplicationPath,u.IPJson,u.GMTOffset
FROM
(SELECT AA.UserId,Max(AA.DateTime) As MaxDateTime from Activity AS AA INNER JOIN Users AS U ON U.ID=UserID WHERE (AA.SprutUsersID=@sprutusersid AND DATEADD(mi,u.GMTOffset, AA.DateTime) BETWEEN @datefrom AND @dateto) GROUP BY AA.USerId) AMAX
INNER JOIN Activity A ON AMAX.UserID = A.UserId AND AMAX.MaxDateTime = A.DateTime
INNER JOIN Users U ON A.UserID = U.ID
LEFT JOIN Groups G ON U.GroupID = G.ID
WHERE
(a.SprutUsersID=@SprutUsersId) AND (u.Removed IS NULL)
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