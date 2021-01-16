Работа в протеус, маткад

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Вариант 9 .

Детектированиеобразов в аудио (или видео) потоке

Анализвозможностей пакета MathCAD и среды Proteus . Анализ алгоритмов детектирования

образов в аудио (или видео) потоке. Анализ форматов аудиофайлов (или файлов

изображений). Анализ архитектуры ARM Cortex-M. Детектирование средствами

MathCAD заданного аудиообраза в wav-файле (или видеообраза в bmp-файле). Программирование имоделирование полученных результатов в среде с применением микроконтроллера на

базе архитектуры ARM Cortex –М3

3 года назад
guest_1610973408615
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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