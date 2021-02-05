Необходимо доработать систему отзывов TrustedReviews написанную на Laravel 7. (https://codecanyon.net/item/php-trusted-reviews/24581189) Необходим релевантный опыт. В ответ пожалуйста включите ссылки на ваши проекты, очень желательно что бы мы могли идентифицировать что это именно ваши проекты. Лучше всего ссылка на ...
PHP скрипт (скачать через proxy + немного спарсить + немного mysql)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен php скрипт выполняющий:
1) "умно" работает с различными прокси:
sokcs5
SOCKS4
SOCKS4a
https
http
каждый вид прокси может быть:
с авторизацией (с логином/паролем):
45.146.168.119:47654:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM
45.139.52.50:50768:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM
45.148.242.75:51763:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM
109.196.172.60:51282:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM
без авторизации:
58.21.136.14:38801
182.106.3.244:38801
89.29.100.240:3128
112.78.161.249:8080
162.159.244.202:80
119.138.195.31:38801
202.169.255.33:8181
как именно "умно" расписал в ТЗ + в БД готова таблица в помощь
2) через прокси скачивающий (по шаблону ссылки):
html-документы
jpg'и
3) парсит в простенькую mysql-БД (5 полей) на Linux сервере определенные данные + вносит данные, по типу "найдено/не найдено"
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