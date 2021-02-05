PHP скрипт (скачать через proxy + немного спарсить + немного mysql)

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Нужен php скрипт выполняющий:                                                                

            1)    "умно" работает с различными прокси:                                                

                                sokcs5                                

                                SOCKS4                                

                                SOCKS4a                                

                                https                                

                                http                                

                                                                

                            каждый вид прокси может быть:                                    

                                с авторизацией (с логином/паролем):                                

                                            45.146.168.119:47654:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM                    

                                            45.139.52.50:50768:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM                    

                                            45.148.242.75:51763:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM                    

                                            109.196.172.60:51282:0GfC5IrSBk:bisQk5AAdM                    

                                                                

                                без авторизации:                                

                                    58.21.136.14:38801                            

                                    182.106.3.244:38801                            

                                    89.29.100.240:3128                            

                                    112.78.161.249:8080                            

                                    162.159.244.202:80                            

                                    119.138.195.31:38801                            

                                    202.169.255.33:8181                            

                                                                

                как именно "умно" расписал в ТЗ + в БД готова таблица в помощь                                                

                                                                

            2)    через прокси скачивающий (по шаблону ссылки):                                                

                                    html-документы                            

                                    jpg'и                            

                                                                

            3)    парсит в простенькую mysql-БД (5 полей) на Linux сервере определенные данные + вносит данные, по типу "найдено/не найдено"   

PHPMySQL
3 года назад
guest_15759974463333
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
javacode
Максим 
34 годаРоссия
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Был
3 года назад
40 отзывов
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