Парсер чатов/групп Telegram

Пример (алгоритм, производимый вручную):Есть ряд групп/чатов по покупке-продаже различного рода товаров/услуг.

Участники группы в свободном доступе выкладывают свои объявления с их предложением продать что-либо или наоборот купить.

Заинтересованные в покупке лица, как правило, через поиск в телеграм, задавая определенные ключевые слова ищут и находят интересующие их товары/услуги.

После этого объявления удовлетворяющие требованиям и заданной тематикой через кс и ник (контакт) человека, который его разместил, заносятся в базу/реестр

Требования (от автоматизированного инструмента – парсинга):

- замена вышеописанных ручных операций на автоматизированные

- парсинг по определенным группам (которые вносятся вручную в поисковик парсинга)

- парсинг по определенным ключевым словам (которые также вносятся вручную в поисковик парсинга и влияют на условия поиска)

- выгрузка полученной информации в единый файл xls, csv и пр.

Выгружаемые данные (файл xls, csv и пр.):

- ник (контакт)

- его объявление (сообщение) в группе

- ключевое слово, по которому был произведен поиск

- группа, по которой производился поиск

- дата выставления объявления (сообщения)

- активность человека, который разместил объявление (сообщение): был в сети недавно, был в сети давно, был в сети на этой неделе и т.д.