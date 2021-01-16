Парсер данныx с вебсайта

Необходимо доработать систему отзывов TrustedReviews написанную на Laravel 7. (https://codecanyon.net/item/php-trusted-reviews/24581189) Необходим релевантный опыт. В ответ пожалуйста включите ссылки на ваши проекты, очень желательно что бы мы могли идентифицировать что это именно ваши проекты. Лучше всего ссылка на ...