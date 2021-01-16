Необходимо разработать передачу данных по API между amocrm и Avis и Ka

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ЗадачаНеобходимо разработать виджеты amocrm под сервисы:

https://avislogistics.kz/Article?articleId=2078 - avis (описание сервиса в файле)

https://api.post.kz/ KAZPOST

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1cTqw5XWoAJsNMtT-WN58leEDIZr_AMRDH4SnpEYnZQ4/edit

Просьба указывать сроки и стоимость реализации. Интересует индивидуальный исполнитель, агентства не рассматриваем.

3 года назад
alina1439
Алина 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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