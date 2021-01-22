Создать гугл-таблицу для контроля телефонных продаж

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Задачи

  • Сделать дашборд для контроля показателей 2-х отделов продаж (по 2 менеджера в каждом)
  • Слева должен быть блок для списка менеджеров по продажам
  • Справа - календарь на каждый день с план/факт + сгруппирован каждый месяц в раскрывающийся через плюс сверху блок
  • Общий план продаж будет вноситься вручную и должен будет автоматически поровну разбиваться на всех менеджеров на весь месяц и на каждый их рабочий день (пн-пт)
  • Все, что указано в пунктах для дашборда должно работать для всего отдела продаж (все менеджеры вместе) и для каждого менеджера отдельно за все время + за каждый день
  • План на день каждого менеджера должен автоматически разбиваться с учетом фактически выполненных показателей ранее от общего плана
  • Должны строится автоматические графики по всем метрикам на каждого менеджера и на весь отдел продаж за каждый день и месяц (можно там, можно в отдельной вкладке, можно в DataStudio)
Пожелания

  • Пока достаточно сделать список из 2-х менеджеров МЕНЕДЖЕР1 и МЕНЕДЖЕР2
  • Должно быть удобно пользоваться
  • Привлекательный вид
  • Выделить желтым ячейки, в которые нужно будет вносить данные вручную
Что должно быть в дашборде

  • Жирным - то, что буду вносить вручную каждый день
  • Курсивом - то, что ﻿буду вносить вручную раз в месяц
  • Обычным - то, что должно считаться автоматически по формулам
  • Все, что описано ниже - для каждого менеджера отдельно, каждого отдела продаж, всех отделов продаж вместе
  • -------------------

Общий план лидов ОТДЕЛ ПРОДАЖ1 - ...лидов

Общий план в деньгах 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ1 - ...евро

  • ----------
Общий план лидов ОТДЕЛ ПРОДАЖ2 - ...лидов

Общий план в деньгах 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ2 - ...евро

  • -------------------

План лидов на день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов

План на день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

----------﻿

Звонков за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

Время на линии за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

Взято в работу за день заявок ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Взято в работу за день лидов ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -  

Закрыто по причине отказов за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Выставлено счетов за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Получено оплат за день по заявкам ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Получено оплат за день по лидам ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Покупатели-маркетологи за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Покупатели-бизнес за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Передано лидов другим менеджерам за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Дубли за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

----------

Звонков за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - ...

Время на линии за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - ...

Взято в работу за день заявок МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Взято в работу за день лидов МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -  

Закрыто по причине отказов за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Выставлено счетов за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Получено оплат за день по заявкам МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Получено оплат за день по лидам МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Покупатели-маркетологи за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Покупатели-бизнес за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Передано лидов другим менеджерам за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

Дубли за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - 

----------

Конверсия из лида в заявку за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ﻿

Конверсия из лида в оплату ﻿за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ﻿

Конверсия из заявки в оплату ﻿за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

----------﻿﻿

Звонков всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

Время на линии всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

----------

В работе всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Нетронутых всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Закрыто по причине отказов всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Выставлено счетов всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

----------

Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Выполнение плана всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - …%

----------

Передано лидов другим менеджерам всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Дубли всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

----------

Конверсия из лида в заявку всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Конверсия из лида в оплату всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Конверсия из заявки в оплату всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

-----------

Отток по причине отказов всего (считаем по ежедневным "Закрыто по причине отказов за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Отток по причине пересечений с инхаус ОП всего (считаем по ежедневным "Передано лидов другим менеджерам за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Отток по причине дублей всего (считаем по ежедневным "Дубли за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

----------

Покупатели-маркетологи за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Покупатели-бизнес за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Покупатели-маркетологи всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

Покупатели-бизнес всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - 

3 года назад
Denys-Weblancer
Денис 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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