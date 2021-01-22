Создать гугл-таблицу для контроля телефонных продаж

Задачи

Сделать дашборд для контроля показателей 2-х отделов продаж (по 2 менеджера в каждом)

Слева должен быть блок для списка менеджеров по продажам

Справа - календарь на каждый день с план/факт + сгруппирован каждый месяц в раскрывающийся через плюс сверху блок

Общий план продаж будет вноситься вручную и должен будет автоматически поровну разбиваться на всех менеджеров на весь месяц и на каждый их рабочий день (пн-пт)

Все, что указано в пунктах для дашборда должно работать для всего отдела продаж (все менеджеры вместе) и для каждого менеджера отдельно за все время + за каждый день

План на день каждого менеджера должен автоматически разбиваться с учетом фактически выполненных показателей ранее от общего плана

Должны строится автоматические графики по всем метрикам на каждого менеджера и на весь отдел продаж за каждый день и месяц (можно там, можно в отдельной вкладке, можно в DataStudio)

Пока достаточно сделать список из 2-х менеджеров МЕНЕДЖЕР1 и МЕНЕДЖЕР2

Должно быть удобно пользоваться

Привлекательный вид

Выделить желтым ячейки, в которые нужно будет вносить данные вручную

Жирным - то, что буду вносить вручную каждый день

- то, что буду вносить вручную каждый день Курсивом - то, что ﻿буду вносить вручную раз в месяц

- то, что ﻿буду вносить вручную раз в месяц Обычным - то, что должно считаться автоматически по формулам

Все, что описано ниже - для каждого менеджера отдельно, каждого отдела продаж, всех отделов продаж вместе

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Общий план лидов ОТДЕЛ ПРОДАЖ1 - ...лидов

Общий план в деньгах

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Общий план в деньгах

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План лидов на день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов

План на день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

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Звонков за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

Время на линии за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

Взято в работу за день заявок ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Взято в работу за день лидов ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Закрыто по причине отказов за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Выставлено счетов за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Получено оплат за день по заявкам ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Получено оплат за день по лидам ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Покупатели-маркетологи за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Покупатели-бизнес за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Передано лидов другим менеджерам за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Дубли за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

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Звонков за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - ...

Время на линии за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - ...

Взято в работу за день заявок МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Взято в работу за день лидов МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Закрыто по причине отказов за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Выставлено счетов за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Получено оплат за день по заявкам МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Получено оплат за день по лидам МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Покупатели-маркетологи за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Покупатели-бизнес за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Передано лидов другим менеджерам за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

Дубли за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -

----------

Конверсия из лида в заявку за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ﻿

Конверсия из лида в оплату ﻿за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ﻿

Конверсия из заявки в оплату ﻿за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

----------﻿﻿

Звонков всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

Время на линии всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...

----------

В работе всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Нетронутых всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Закрыто по причине отказов всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Выставлено счетов всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

----------

Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро

Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов

Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%

Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Выполнение плана всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - …%

----------

Передано лидов другим менеджерам всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Дубли всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

----------

Конверсия из лида в заявку всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Конверсия из лида в оплату всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Конверсия из заявки в оплату всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

-----------

Отток по причине отказов всего (считаем по ежедневным "Закрыто по причине отказов за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Отток по причине пересечений с инхаус ОП всего (считаем по ежедневным "Передано лидов другим менеджерам за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Отток по причине дублей всего (считаем по ежедневным "Дубли за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Покупатели-маркетологи за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Покупатели-бизнес за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Покупатели-маркетологи всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -

Покупатели-бизнес всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -