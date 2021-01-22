Создать гугл-таблицу для контроля телефонных продаж

Нужна подробная статистика на сайт, с привязкой к категориям и товарам. Выгрузка в excel. Технологии: c#, .net, mssql
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи
- Сделать дашборд для контроля показателей 2-х отделов продаж (по 2 менеджера в каждом)
- Слева должен быть блок для списка менеджеров по продажам
- Справа - календарь на каждый день с план/факт + сгруппирован каждый месяц в раскрывающийся через плюс сверху блок
- Общий план продаж будет вноситься вручную и должен будет автоматически поровну разбиваться на всех менеджеров на весь месяц и на каждый их рабочий день (пн-пт)
- Все, что указано в пунктах для дашборда должно работать для всего отдела продаж (все менеджеры вместе) и для каждого менеджера отдельно за все время + за каждый день
- План на день каждого менеджера должен автоматически разбиваться с учетом фактически выполненных показателей ранее от общего плана
- Должны строится автоматические графики по всем метрикам на каждого менеджера и на весь отдел продаж за каждый день и месяц (можно там, можно в отдельной вкладке, можно в DataStudio)
- Пока достаточно сделать список из 2-х менеджеров МЕНЕДЖЕР1 и МЕНЕДЖЕР2
- Должно быть удобно пользоваться
- Привлекательный вид
- Выделить желтым ячейки, в которые нужно будет вносить данные вручную
- Жирным - то, что буду вносить вручную каждый день
- Курсивом - то, что буду вносить вручную раз в месяц
- Обычным - то, что должно считаться автоматически по формулам
- Все, что описано ниже - для каждого менеджера отдельно, каждого отдела продаж, всех отделов продаж вместе
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Общий план лидов ОТДЕЛ ПРОДАЖ1 - ...лидов
Общий план в деньгахОТДЕЛ ПРОДАЖ1 - ...евро
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Общий план в деньгахОТДЕЛ ПРОДАЖ2 - ...евро
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План лидов на день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов
План на день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро
Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро
Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%
Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов
Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%
----------
Звонков за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...
Время на линии за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...
Взято в работу за день заявок ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Взято в работу за день лидов ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Закрыто по причине отказов за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Выставлено счетов за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Получено оплат за день по заявкам ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Получено оплат за день по лидам ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Покупатели-маркетологи за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Покупатели-бизнес за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Передано лидов другим менеджерам за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Дубли за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
----------
Звонков за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - ...
Время на линии за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 - ...
Взято в работу за день заявок МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Взято в работу за день лидов МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Закрыто по причине отказов за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Выставлено счетов за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Получено оплат за день по заявкам МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Получено оплат за день по лидам МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Покупатели-маркетологи за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Покупатели-бизнес за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Передано лидов другим менеджерам за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
Дубли за день МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1 -
----------
Конверсия из лида в заявку за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Конверсия из лида в оплату за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Конверсия из заявки в оплату за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
----------
Звонков всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...
Время на линии всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...
----------
В работе всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Нетронутых всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Закрыто по причине отказов всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Выставлено счетов всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
----------
Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...евро
Выполнение плана на день в деньгах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%
Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...лидов
Выполнение плана на день в лидах ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - ...%
Получено оплат всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Выполнение плана всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 - …%
----------
Передано лидов другим менеджерам всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Дубли всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
----------
Конверсия из лида в заявку всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Конверсия из лида в оплату всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Конверсия из заявки в оплату всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
-----------
Отток по причине отказов всего (считаем по ежедневным "Закрыто по причине отказов за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Отток по причине пересечений с инхаус ОП всего (считаем по ежедневным "Передано лидов другим менеджерам за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Отток по причине дублей всего (считаем по ежедневным "Дубли за день") ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Покупатели-бизнес за день ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Покупатели-маркетологи всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
Покупатели-бизнес всего ОП1+ОП2, ОП1, ОП2, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП1, МЕНЕДЖЕР1,2 ОП2 -
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