База данных

На нашем сайте большое количество постов у которых строка post_modified имеет значение 0000-00-00 00:00:00. Необходимо написать запрос, который найдет все посты в базе с датой 0000-00-00 00:00:00 и заменит их на значение которое указано в строке post_date.
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Требуется создать БД.
Каждый объект в БД имеет 5 параметров: 4 символьных + дата. Также каждый объект должен хранить файл (pdf, docx) с возможностью его выгрузки.
Вывод БД происходит в html таблицу.
Возможность добавлять новые объекты в БД.
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