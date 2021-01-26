База данных

Базы данныхЗакрыт7 заявок575 просмотров
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Требуется создать БД.

Каждый объект в БД имеет 5 параметров: 4 символьных + дата. Также каждый объект должен хранить файл (pdf, docx) с возможностью его выгрузки.

Вывод БД происходит в html таблицу.

Возможность добавлять новые объекты в БД.

3 года назад
guest_16117941521902
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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