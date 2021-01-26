В стартап требуется помощь в настройке СУБД MySQL.

Нужна подробная статистика на сайт, с привязкой к категориям и товарам. Выгрузка в excel. Технологии: c#, .net, mssql
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:
Администрирование UNIX-систем (лучще Debian), установка и настройка, оптимизация производительности.
Знание особенностей работы встраиваемых систем на платформе ARM. Обеспечение бесперебойного функционирования сети передачи данных, информационных систем и серверов в зоне ответственности. Уверенные знания компьютерных сетей и серверных приложений. Контроль за техническим состоянием аппаратной сетевой инфраструктуры.
Базовые знания SQL; знания CУБД MySQL, Maria-DB. Опыт работы администратором баз данных от года. Понимание концепции СУБД. Знание форм нормализации БД. Понимание транзакций, знание языка запросов SQL... Мониторинг работы SQL-серверов, минимизация рисков. Поиск узких мест производительности, выдача рекомендаций разработчикам.
Плюсом будет знание MQTT и опыт работы с MQTT.
• изучение предоставленной технической документации
• опрос технических специалистов об особенностях эксплуатации системы
• опрос технических специалистов об потенциальных "узких" точках системы
• совместно с техническим специалистом заказчика установка на диагностируемый сервер скриптов мониторинг нагрузки
• развертывание на сервере исполнителя системы мониторинга загрузки
• проведение недельного мониторинга, в течении рабочих, праздничных дней, во время часов высокой и низкой нагрузки, во время использования клиентского ПО заказчика с целью поиска причин задержек в его работе
• заключение о состоянии сервера, причин сбоев и задержек в работе используемого программного обеспечения, с примерами и пояснениями на основе собранных данных
• рекомендации для улучшения качества работы сервера
• доступ к логам мониторинга сервера в течении месяца после проведения недельного мониторинга
• изменение настроек сторонних сервисов на серверной стороне (MySQL, MQTT брокер и другие компоненты)
• изменение настроек операционной системы сервера
• размещение БД в оперативной памяти
• изменение (оптимизация) логики опроса датчиков, хранения данных, коммуникации с клиентской частью - без потери функциональности системы в целом
• в случае необходимости внесение изменений в исходные коды ПО
• другие работы по согласованию с Заказчиком
- Похожие заказы
- $66Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
На нашем сайте большое количество постов у которых строка post_modified имеет значение 0000-00-00 00:00:00. Необходимо написать запрос, который найдет все посты в базе с датой 0000-00-00 00:00:00 и заменит их на значение которое указано в строке post_date.Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $12
Сравнение таблиц в эксель и просто данных Два задания: 1) Есть таблица эксель, имена с адресом, нужно все *повторы* убрать, если имя совпадает и адрес, если адрес другой - оставляем 2) Сравнить список чисел с другим списком и ...Базы данных27 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в том что бы скопировать и создать срм систему аналогичную существующей remonline.ru, она по своему функционалу очень подходит но происходят частые сбои и очень не хватает многих решений которые не возможно сделать через ...Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь с написанием sql запросов. Тз есть. Скорее всего дел где-то на час. Если возьметесь или заинтересуетесь, то пришлю все информациюБазы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- схемы, диаграммы взаимодействия и данных - описание методов api - описание сущностей и структуры БД - описание логики по макетам - описание алгоритмов подробности скину в личкуБазы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
[b]Задачи[/b] [list][*]Сделать дашборд для контроля показателей 2-х отделов продаж (по 2 менеджера в каждом)[*]Слева должен быть блок для списка менеджеров по продажам[*]Справа - календарь на каждый день с план/факт + сгруппирован каждый месяц в раскрывающийся через ...Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Пример (алгоритм, производимый вручную):Есть ряд групп/чатов по покупке-продаже различного рода товаров/услуг. Участники группы в свободном доступе выкладывают свои объявления с их предложением продать что-либо или наоборот купить. Заинтересованные в покупке лица, как правило, через поиск в телеграм, ...Базы данных6 заявокЗакрыт3 года назад