В стартап требуется помощь в настройке СУБД MySQL.

Основные требования:

Администрирование UNIX-систем (лучще Debian), установка и настройка, оптимизация производительности.

Знание особенностей работы встраиваемых систем на платформе ARM. Обеспечение бесперебойного функционирования сети передачи данных, информационных систем и серверов в зоне ответственности. Уверенные знания компьютерных сетей и серверных приложений. Контроль за техническим состоянием аппаратной сетевой инфраструктуры.

Базовые знания SQL; знания CУБД MySQL, Maria-DB. Опыт работы администратором баз данных от года. Понимание концепции СУБД. Знание форм нормализации БД. Понимание транзакций, знание языка запросов SQL... Мониторинг работы SQL-серверов, минимизация рисков. Поиск узких мест производительности, выдача рекомендаций разработчикам.

Плюсом будет знание MQTT и опыт работы с MQTT.

• изучение предоставленной технической документации

• опрос технических специалистов об особенностях эксплуатации системы

• опрос технических специалистов об потенциальных "узких" точках системы

• совместно с техническим специалистом заказчика установка на диагностируемый сервер скриптов мониторинг нагрузки

• развертывание на сервере исполнителя системы мониторинга загрузки

• проведение недельного мониторинга, в течении рабочих, праздничных дней, во время часов высокой и низкой нагрузки, во время использования клиентского ПО заказчика с целью поиска причин задержек в его работе

• заключение о состоянии сервера, причин сбоев и задержек в работе используемого программного обеспечения, с примерами и пояснениями на основе собранных данных

• рекомендации для улучшения качества работы сервера

• доступ к логам мониторинга сервера в течении месяца после проведения недельного мониторинга

• изменение настроек сторонних сервисов на серверной стороне (MySQL, MQTT брокер и другие компоненты)

• изменение настроек операционной системы сервера

• размещение БД в оперативной памяти

• изменение (оптимизация) логики опроса датчиков, хранения данных, коммуникации с клиентской частью - без потери функциональности системы в целом

• в случае необходимости внесение изменений в исходные коды ПО

• другие работы по согласованию с Заказчиком