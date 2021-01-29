Скрипт фильтрации и проверки на уникальность номеров (php + mysql)

Базы данныхЗавершен2 заявки591 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, задача. У нас есть база данных mysql с номерами, все номера в базе уникальные, и не уникальные нам там не нужны. Время от времени к нам приходят новые юзеры, нужно подгонять их номера под единый формат и проверять на уникальность перед записью в БД

1. Новый номер попадает в обработчик

2. Подгоняем под единый формат 

3. Проверяем на уникальность

Если уникальный пишем в базу

Если НЕ уникальный совершаем другое действие

Номера бывают с разными ошибками, типов ошибок 15-20, полный список исполнителю, но иногда заходят вот такие примеры:

Правильный формат номера: +380661234567

38000000661234567 (куча нулей)

±380661234567 (в начале значок ±)

+38(066) 123-45-67 ( левые символы в номере)

PHPMySQL
3 года назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$18
1 день
Заказ был выполнен очень быстро и качественно, отличный чистый и форматированный код. Однозначно рекомендую Василия как php разработчика
Сергей ответил на все уточняющие вопросы, быстро проверил и оплатил. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Написать SQL запрос для обновления даты постов Wordpress

    На нашем сайте большое количество постов у которых строка post_modified имеет значение 0000-00-00 00:00:00. Необходимо написать запрос, который найдет все посты в базе с датой 0000-00-00 00:00:00 и заменит их на значение которое указано в строке post_date.

    WordPress
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • База данных

    Требуется создать БД. Каждый объект в БД имеет 5 параметров: 4 символьных + дата. Также каждый объект должен хранить файл (pdf, docx) с возможностью его выгрузки. Вывод БД происходит в html таблицу. Возможность добавлять новые объекты в БД.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектирование базы данных и разработка REST API (AWS, Node.JS, Mongo)

    Планируется запуск онлайн редактора для обеспечения полного спектра графических инструментов. Для него нужно разработать базу данных для хранения user-generated контента, её развернуть и разработать REST API серверной части.  Технологии: AWS, Node.JS, ZooKeeper, Cassandra, MongoDB Потенциальные размеры базы данных: - ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • В стартап требуется помощь в настройке СУБД MySQL.

    Основные требования: Администрирование UNIX-систем (лучще Debian), установка и настройка, оптимизация производительности. Знание особенностей работы встраиваемых систем на платформе ARM. Обеспечение бесперебойного функционирования сети передачи данных, информационных систем и серверов в зоне ответственности. Уверенные знания компьютерных ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сравнение таблиц в эксель и просто данных

    $12

    Сравнение таблиц в эксель и просто данных Два задания:  1) Есть таблица эксель, имена с адресом, нужно все *повторы* убрать, если имя совпадает и адрес, если адрес другой - оставляем 2) Сравнить список чисел с другим списком и ...

    Базы данных27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать и сделать аналог уже существующей CRM системы

    Задача заключается в том что бы скопировать и создать срм систему аналогичную существующей remonline.ru, она по своему функционалу очень подходит но происходят частые сбои и очень не хватает многих решений которые не возможно сделать через ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать ТЗ под MVP проекта

    - схемы, диаграммы взаимодействия и данных - описание методов api - описание сущностей и структуры БД - описание логики по макетам - описание алгоритмов подробности скину в личку

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад