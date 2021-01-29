Скрипт фильтрации и проверки на уникальность номеров (php + mysql)

Здравствуйте, задача. У нас есть база данных mysql с номерами, все номера в базе уникальные, и не уникальные нам там не нужны. Время от времени к нам приходят новые юзеры, нужно подгонять их номера под единый формат и проверять на уникальность перед записью в БД

1. Новый номер попадает в обработчик

2. Подгоняем под единый формат

3. Проверяем на уникальность

Если уникальный пишем в базу

Если НЕ уникальный совершаем другое действие

Номера бывают с разными ошибками, типов ошибок 15-20, полный список исполнителю, но иногда заходят вот такие примеры:

Правильный формат номера: +380661234567

38000000661234567 (куча нулей)

±380661234567 (в начале значок ±)

+38(066) 123-45-67 ( левые символы в номере)