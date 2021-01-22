Нужна подробная статистика на сайт, с привязкой к категориям и товарам. Выгрузка в excel. Технологии: c#, .net, mssql
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Во вложении ТЗ.
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