Парсинг можно в эксель + информирование об изменение на сайте

Базы данныхЗакрыт8 заявок894 просмотра
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Сбор цен с сайта в таблицу и желательно информирование об изменениях на сайте можно на почту можно бота подцепить как предложите 

3 года назад
guest_16119477471002
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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