Нужен программист, который составит ТЗ в виде формул и алгоритмов по документу Эксель, сделанного при помощи макросов. Цель данного ТЗ - выяснить из файла Эксель алгоритмы на основании которых будет построена новая БД на другом языке ...
Разработка программного обеспечения поддержки процессов закупа и учёта
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Здравствуйте, нужно написать курсовую на тему "Разработка программного обеспечения поддержки процессов закупа и учёта" . Язык С , С++
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