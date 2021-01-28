техническую возможность для трансляции сразу более чем в один канал Youtube. Желаемый порог - от 15 каналов одновременно
Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервер
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Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервером. Сервера под управлением Debian 7, на слейве есть пропуски в БД и ошибки текущей реплекации.Желателен опты работы с Ruby on Rail
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