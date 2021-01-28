Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервер

$20
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Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервером.  Сервера под управлением Debian 7, на слейве есть пропуски в БД и ошибки текущей реплекации.Желателен опты работы с Ruby on Rail

MySQL
3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад