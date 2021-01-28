Программист Эксель

Спарсить сайт https://investprojects.info/ Всего 46590 единиц контента (проектов)
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Нужен программист, который составит ТЗ в виде формул и алгоритмов по документу Эксель, сделанного при помощи макросов.
Цель данного ТЗ - выяснить из файла Эксель алгоритмы на основании которых будет построена новая БД на другом языке программирования.
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