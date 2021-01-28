Программист Эксель

Базы данныхЗакрыт3 заявки615 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен программист, который составит ТЗ в виде формул и алгоритмов по документу Эксель, сделанного при помощи макросов.

Цель данного ТЗ - выяснить из файла Эксель алгоритмы на основании которых будет построена новая БД на другом языке программирования.

3 года назад
guest_16121614012384
3 года в сервисе
Был
3 года назад