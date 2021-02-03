Парсинг данных с каталога недвижимости

Доброго дня.

Есть задача для специалистов своего дела. Рассматриваю только с опытом и пониманием задачи. В ответе прошу подробно описать свое видение задачи и ее решение.

Интересует парсинг данных с сайта по недвижимости. Нужно выгрузить каталог ЖК новостроек (порядка 100 ЖК) и включенных в них квартиры (от 100 до 300 квартир в каждом ЖК) для загрузки через CSV или YML на Tildа.

Есть два сайта с которых можно произвести выгрузку по выбору:

Один из них https://sochi.cian.ru/novostrojki/ Интересуют только новостройки по Сочи, и скорее всего только конкретные новостройки.

Второй вариант - http://freesochi.ru/.

Как мы предполагаем будет много категорий:

Будет категория ЖК, в которую будут входить отдельно все ЖК

Будут категории квартир, в которой будут все квартиры вперемешку

И будут категории по ЖК в отдельности, для того чтобы можно было создавать блок с разделом 1 ЖК и в нем подгружались только его квартиры

Т.е каждая квартиру будет принадлежать 2 разделам: общие квартиры и конкретному жк

И с ЖК, каждый будет принадлежать общему разделу ЖК, и сам в то же время будет являться разделом.

С каким из вариантов будет проще и надежнее работать? Жду Ваши варианты по исполнению работы.

Прикрепленный документ пример того, какой нужен формат для загрузки в Тильду

Прошу также быть уверенным в своих силах и нести ответственность за намерение о работе. На прочих сервисах несколько исполнителей брались за работу и не справились.