Arduino(ESP)

Есть чат в телеграме, из которого нужно каждое сообщение переносить в новую строчку (LastRow+1) в гугл таблиуц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скетч для сбора данных по Wi-Fi показаний пульса, кислорода в крови и температуры. Используются наручные часы DIY на ESP8266-12F и датчик MAXREFDES117#(располагается
на руке).
https://www.maximintegrated.com/en/design/reference-design-center/system-board/6300.html
https://github.com/G6EJD/ESP8266-oximetry-and-heart-rate-sensor
https://hackaday.io/project/27546-heart-rate-monitor-on-thingspeak-iot-platform
https://www.instructables.com/Pulse-Oximeter-With-Much-Improved-Precision/
- Похожие заказы
- Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется грамотно спроектировать и настроить БД, с учётом специфики проекта. Построить индексы, выбрать способ хранения истории изменений, если структура проекта будет подразумевать динамическое формирование новых таблиц, то создать готовые SQL запросы для их создания. ...Базы данных8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна база данных для ведения пациентов, где однократно заполняется паспортная часть и многократно (добавляются в разные даты) 4-5 вида анализов, присвоенных конкретно каждому отдельному пациенту. Отчёт по каждому пациенту (id) отдельно: печать формы с паспортными ...Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Дано: Корзина с 15-тью товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре). Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg артикул2_1.jpeg артикул3_1.jpeg ..... артикул10_1.jpeg Артикул находится на странице товара и называется Store item и ...Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо параметры обработки (5-7 параметров) детали на станке ( ПЛК S7-1200) сохранять в базу данных и просматривать их. В качестве АРМ используется промышленный ПК (SIMATIC WinCC Runtime Advanced+Microsoft SQL Server)Закрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно написать курсовую на тему "Разработка программного обеспечения поддержки процессов закупа и учёта" . Язык С , С++Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен программист, который составит ТЗ в виде формул и алгоритмов по документу Эксель, сделанного при помощи макросов. Цель данного ТЗ - выяснить из файла Эксель алгоритмы на основании которых будет построена новая БД на другом языке ...Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Спарсить сайт https://investprojects.info/ Всего 46590 единиц контента (проектов)Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервером. Сервера под управлением Debian 7, на слейве есть пропуски в БД и ошибки текущей реплекации.Желателен опты работы с Ruby on RailЗакрыт3 года назад
- $500
техническую возможность для трансляции сразу более чем в один канал Youtube. Желаемый порог - от 15 каналов одновременноЗакрыт3 года назад