Arduino(ESP)

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Необходимо написать скетч для сбора данных по Wi-Fi показаний пульса, кислорода в крови и температуры. Используются наручные часы DIY на ESP8266-12F и датчик MAXREFDES117#(располагается

на руке). 

https://www.maximintegrated.com/en/design/reference-design-center/system-board/6300.html

https://github.com/G6EJD/ESP8266-oximetry-and-heart-rate-sensor

https://hackaday.io/project/27546-heart-rate-monitor-on-thingspeak-iot-platform

https://www.instructables.com/Pulse-Oximeter-With-Much-Improved-Precision/

3 года назад
guest_16124522388998
3 года в сервисе
Был
3 года назад