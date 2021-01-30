Перенос данных из сообщений телеграм в гугл таблицу

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Есть чат в телеграме, из которого нужно каждое сообщение переносить в новую строчку (LastRow+1) в гугл таблиуц

3 года назад
guest_16124317488375
3 года в сервисе
Был
3 года назад