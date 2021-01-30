База данных Access. +Кнопочная форма

Дано: Корзина с 15-тью товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре). Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg артикул2_1.jpeg артикул3_1.jpeg ..... артикул10_1.jpeg Артикул находится на странице товара и называется Store item и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна база данных для ведения пациентов, где однократно заполняется паспортная часть и многократно (добавляются в разные даты) 4-5 вида анализов, присвоенных конкретно каждому отдельному пациенту. Отчёт по каждому пациенту (id) отдельно: печать формы с паспортными данными и анализами. Кнопочная форма для простоты.
- Похожие заказы
- $15Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо параметры обработки (5-7 параметров) детали на станке ( ПЛК S7-1200) сохранять в базу данных и просматривать их. В качестве АРМ используется промышленный ПК (SIMATIC WinCC Runtime Advanced+Microsoft SQL Server)Закрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно написать курсовую на тему "Разработка программного обеспечения поддержки процессов закупа и учёта" . Язык С , С++Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен программист, который составит ТЗ в виде формул и алгоритмов по документу Эксель, сделанного при помощи макросов. Цель данного ТЗ - выяснить из файла Эксель алгоритмы на основании которых будет построена новая БД на другом языке ...Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Спарсить сайт https://investprojects.info/ Всего 46590 единиц контента (проектов)Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервером. Сервера под управлением Debian 7, на слейве есть пропуски в БД и ошибки текущей реплекации.Желателен опты работы с Ruby on RailЗакрыт3 года назад
- $500
техническую возможность для трансляции сразу более чем в один канал Youtube. Желаемый порог - от 15 каналов одновременноЗакрыт3 года назад
ТЗ по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1bv2plWnF0S4GotZW9FVpfWkaxivW0GoBXt77ntUbiCw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1bv2plWnF0S4GotZW9FVpfWkaxivW0GoBXt77ntUbiCw/edit?usp=sharing [/url]Пишете сроки и стоимость.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Создать базу данных для агенства недвижимости .Базы данных14 заявокЗакрыт3 года назад
Сбор цен с сайта в таблицу и желательно информирование об изменениях на сайте можно на почту можно бота подцепить как предложитеБазы данных8 заявокЗакрыт3 года назад