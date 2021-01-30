База данных Access. +Кнопочная форма

Базы данныхЗакрыт5 заявок599 просмотров
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Нужна база данных для ведения пациентов, где однократно заполняется паспортная часть и многократно (добавляются в разные даты) 4-5 вида анализов, присвоенных конкретно каждому отдельному пациенту. Отчёт по каждому пациенту (id) отдельно: печать формы с паспортными данными и анализами. Кнопочная форма для простоты.

3 года назад
guest_16123655258832
3 года в сервисе
Был
3 года назад