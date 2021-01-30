Сохранить фото на все товары в корзине

$15
Базы данныхЗакрыт3 заявки414 просмотров
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Дано:

Корзина с 15-тью товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре).

Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg

артикул2_1.jpeg

артикул3_1.jpeg

.....

артикул10_1.jpeg

Артикул находится на странице товара и называется Store item и есть в коде страницы корзины. 

Во вложении архив с сохраненной страницей корзины и папкой, которую нужно получить на выходе. 

Все заказы делаются под гостевой учетной записью. 

3 года назад
Aberhol
Артем 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва