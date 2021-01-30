Сохранить фото на все товары в корзине

Необходимо параметры обработки (5-7 параметров) детали на станке ( ПЛК S7-1200) сохранять в базу данных и просматривать их. В качестве АРМ используется промышленный ПК (SIMATIC WinCC Runtime Advanced+Microsoft SQL Server)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
Корзина с 15-тью товарами на сайтах hollisterco.com. abercrombie.com (сайт идентичные по структуре).
Задача: получить папку, с сохраненными всеми фото каждого товара в формате артикул1_1.jpeg артикул1_2.jpeg артикул1_3.jpeg
артикул2_1.jpeg
артикул3_1.jpeg
.....
артикул10_1.jpeg
Артикул находится на странице товара и называется Store item и есть в коде страницы корзины.
Во вложении архив с сохраненной страницей корзины и папкой, которую нужно получить на выходе.
Все заказы делаются под гостевой учетной записью.
- Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно написать курсовую на тему "Разработка программного обеспечения поддержки процессов закупа и учёта" . Язык С , С++Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен программист, который составит ТЗ в виде формул и алгоритмов по документу Эксель, сделанного при помощи макросов. Цель данного ТЗ - выяснить из файла Эксель алгоритмы на основании которых будет построена новая БД на другом языке ...Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Спарсить сайт https://investprojects.info/ Всего 46590 единиц контента (проектов)Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется восстановить реплекацию БД MySQL между мастер и слейв сервером. Сервера под управлением Debian 7, на слейве есть пропуски в БД и ошибки текущей реплекации.Желателен опты работы с Ruby on RailБазы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
- $500
техническую возможность для трансляции сразу более чем в один канал Youtube. Желаемый порог - от 15 каналов одновременноБазы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1bv2plWnF0S4GotZW9FVpfWkaxivW0GoBXt77ntUbiCw/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1bv2plWnF0S4GotZW9FVpfWkaxivW0GoBXt77ntUbiCw/edit?usp=sharing [/url]Пишете сроки и стоимость.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Создать базу данных для агенства недвижимости .Базы данных14 заявокЗакрыт3 года назад
Сбор цен с сайта в таблицу и желательно информирование об изменениях на сайте можно на почту можно бота подцепить как предложитеБазы данных8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Есть гугл флома https://forms.gle/qBoCzGmmsBCDbsgU6. Необходимо заполнить и отправить 750 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика. То есть, допустим, 200 человек голосует за 1 категорию, 300 за другую и т.д. Цену ...Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад