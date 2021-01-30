Проектирование БД PostgreSQL

Требуется грамотно спроектировать и настроить БД, с учётом специфики проекта. Построить индексы, выбрать способ хранения истории изменений, если структура проекта будет подразумевать динамическое формирование новых таблиц, то создать готовые SQL запросы для их создания. Верхний уровень будет разрабатываться собственными силами на Python. Проект подразумевает долгосрочное сотрудничество (в дальнейшем возможно неоднократное обращение с целью дополнения при расширении функционала, написание сложных запросов и т.п.)

Основная информация будет выслана в ТЗ. Все дополнительные вопросы обсуждаются.