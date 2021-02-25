Ответственен. Исполнителен. Опыт работы 14 лет.

Буду раб помочь в реализации ваших проектов и решении поставленных задач. При наличии грамотного Технического Задания работа выполняется быстро. Готов помочь в составлении тех.задания.

Не приемлю при выполнении работы постоянного метания туда-сюда. Понимаю, есть некоторые уточняющие моменты, но когда сегодня так, а завтра наоборот - это неприемлемо.

Очень ценю своё время и время клиента.

Надеюсь, наша совместная работа будет приятной для обоих сторон.

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PostgreSQL, Caché InterSystems, PHP, mySQL, WordPress, Woocommerce, SVG, CSS, HTML, PhotoShop, GIMP, VSDC Free Video Editor.

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Опыт работы с созданием и сопровождением сайтов с 2007 года.

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Биржа ММВБ, QUIK, протоколы, связка, ODBC, формулы, графики, нюансы. Проект по работе на бирже ММВБ (акции и фьючерсы).

Пришлось проанализировать множество формул и их особенности в работе.

Связка QUIK с Базой данный. Написание формул. Тестирование стратегий. Автоматизация сделок, выставление позиций их проверка, снятие позиций, замена позиций, сдвиг цены, проверка на наличие лишних позиций, контроль сделок- сколько нужно докупить (создание полностью автономной системы). Сделка с учетом анализа и отправки позиций в QUIK за 0,24 секунды (это не высокочастотный робот). Проверка на предмет появления заявки в стакане и на бирже +1,8 секунды (но это уже особенности биржи, но в 99,9% заявки выставлялись сразу и без проблем).

Использовался ODBC драйвер/протокол. SMS информирование на телефон любых событий (сделки, сбои, отсутствие интернета). Вывод графиков в форматах SVS, автообновление, По итогам дня создание копий графиков в формате PDF и отчетов о сделках.

Хорошо знаком с Caché InterSystems (работал с ней 7 лет с 2011 до середины 2018 года).

С конца 2017 года переходил на PostgreSQL.

Первые проекты на PostgreSQL стал реализовывать с конца 2018.

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Постоянные доработки сайтов на PHP. Уверенно владею CSS, html, PHP, mySQL, Wordpress, PhotoShop, GIMP. В последние 3 года периодически монтирую видео для сайта.

Сайты:

https://profilirovanie.ru/

http://xn--80aaagmwbopgoh7bd.xn--p1ai/

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Если сайт не очень большой и по предварительному согласованию, могу скопировать ваш сайт к себе на локальный ПК. То есть ваш сайт останется не тронутым. Все изменения делать локально. Затем будет снято видео в котором показаны результаты работы, пройдусь по всем пунктам вашего тех задания и результаты работы/исправлений.

Формы, плагины, скрипты, в которых были сделаны изменения - архивируются и на архив ставится пароль. После чего архив высылается вам (выкладывается на ЯндексДиске (возможно и на mail.ru) или на моём сайте для скачивания).

После оплаты получаете пароль на архив.

Официально работающий ИП в России. Имеется расчётный счет в банке. Возможна оплата по б/н варианту с предоставлением всех документов.

То есть выполняю работаю - снимаю видео. Архивирую результаты работы и высылаю вам. После оплаты - получаете пароль на архив.

Если проект большой (заказ более 100$, то выкладываю на ваш сайт изменённого кода бесплатно).

Если заказ менее 80$, то внесение изменений на ваш сайт + 9$. Но пугаться не стоит. Вы можете сделать это все сами и бесплатно. После выполнения заказа будет перечень изменённых файлов и их адреса в структуре сайта. Вам просто нужно будет заменить их на своём хостинге на исправленные версии (на мой вариант). Обычно это от 2 до 8 файлов.

ВНИМАНИЕ если вы за время выполнения мною работы вы изменили часть файлов на своём сайте, то могут быть проблемы! К примеру, в файле ААА используется файл БББ, я исправляю файл ААА, и считаю, что файл БББ остаётся нетронутым. В это же время вы заказали еще правку, но другому человеку и он правит уже файл БББ. В таком случае и может быть конфликт, так как файл ААА работал корректно с первоначальной версией БББ. На практике, у меня было 2 таких случая.

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