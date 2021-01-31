Разработка сервиса обработки путевых листов в гугл таблицах

Основная задача - обеспечить интеграцию данных из нескольких источников в гугл таблице. Часть данных вносится и хранится пользователем (парк техники и данные водителей), часть импортируется из бота телеграм (одометр, заправки, то), а часть данных из отчетов с веб сервиса телематических услуг Wialon (пробег, маршрут) Основной функционал: ежедневная обработка и хранение заполненных форм, выгрузка в облако или на почту по выбору пользователя в виде pdf файлов; Сопоставление данных из двух источников;Построение отчетов, диаграмм; Возможно - уведомления пользователей и дальнейшие доработки, если сервис окажется жизнеспособным