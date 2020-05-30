fivexperts

Нужен профессиональный разработчик смарт-контрактов, для реализации нового проекта. Опыт разработки обязателен в данной области. В предложении укажите пожалуйста начальную стоимость разработки смарт-контракта и телеграмм для связи.
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Задачи которые нужно мне решить: Быстрое создание сайта и в перспективе сайтов на вордпресс "под ключ",Уметь работать с разными готовыми шаблонами и переделывать их под нужный стиль,Уметь решать вопросы с версткой и настройкой плагинов и ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт5 лет назад