fivexperts

Алексей fivexperts

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2000
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно разработать смарт-контракт

    Нужен профессиональный разработчик смарт-контрактов, для реализации нового проекта. Опыт разработки обязателен в данной области. В предложении укажите пожалуйста начальную стоимость разработки смарт-контракта и телеграмм для связи.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем сильного программиста wordpress

    Срочно нужен сильный программист для доработки уже существующего проекта на wordpress. Вы должны уметь: - разбираться в чужом коде; - дорабатывать чужой код, даже если это код программиста более низкой квалификации, чем ...

    LinuxWordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно вылечить сайт на Wordpress от вируса

    Здравствуйте! На нашем WP сайте лежит бекдор. Все вычищали месяц назад и снова нас хакнули. Ищем профессионала, который сможет разобраться в причине и как следует все почистить. Специалист должен уметь работать с сервером любой ...

    WordPress
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайт

    Нужно разработать дизайн сайта с адаптивами. Будет ориентировочно 15 страниц. Нужен современный, стильный, но при этом сдержанный дизайн. Все детали укажу в лс.  Интересует ориентировочная стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать всплывающее сообщение об использовании cookie на сайте WP

    Нужно сделать уведомление об использовании cookie-файлов для пользователей, зашедших на сайт впервые. Выполнить надо, используя плагин wordpress либо свой код. Данное уведомление надо будет застайлить под стиль сайта. Опыт работы с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение статьи в блог на Wordpress с оптимизацией

    Ищем человека, который смог бы разместить статью на нашем блоге.  Статья на английском языке готова и мы её предоставим,  иллюстрации к статье нужно будет подбирать самостоятельно в фотостоке, доступ предоставим.   Статью необходимо будет ...

    WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно изменить шаблон для хостинга на WHMCS

    Здравствуйте! Имеется сайт хостинг на движке WHMCS и нужно отредактировать шаблон внешнего вида сайта под нужную стилистику (цвета шрифты логотип), возможно придется купить готовый шаблон для этого движка, мы купим. Ищем толкового исполнителя у которого есть ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу гуру-специалиста по Wordpress

    Задачи которые нужно мне решить: Быстрое создание сайта и в перспективе сайтов на вордпресс "под ключ",Уметь работать с разными готовыми шаблонами и переделывать их под нужный стиль,Уметь решать вопросы с версткой и настройкой плагинов и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2000
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайт
Спасибо большое за классный проект! Было приятно и интересно работать над Вашим продуктом! Обращайтесь. буду рад видеть в числе постоянных клиентов!
Отличная работа! Все грамотно и в указанные сроки! Highly recommended!
Ответный отзыв