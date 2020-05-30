fivexperts

Задачи которые нужно мне решить: Быстрое создание сайта и в перспективе сайтов на вордпресс "под ключ",Уметь работать с разными готовыми шаблонами и переделывать их под нужный стиль,Уметь решать вопросы с версткой и настройкой плагинов и ...