trainee/junior front-end developer
В данный момент изучаю JavaScript в компьютерной школе Hillel. В той же школе окончила курс по вёрстке на HTML/CSS. Примеры моих работ:
- Одна из первых работ на JS. Добавляет слово в список дел, можно отметить пункт выполненным или удалить:
https://svetafrontit.github.io/hw8ToDoList/
- Адаптивный лендинг под разные устройства:
https://svetafrontit.github.io/finalHWFront-EndBasic/
- Адаптивный лендинг с формой регистрации, которая возвращает внесённые данные. Меню переносит к нужному разделу сайта: