trainee/junior front-end developer

В данный момент изучаю JavaScript в компьютерной школе Hillel. В той же школе окончила курс по вёрстке на HTML/CSS. Примеры моих работ:

- Одна из первых работ на JS. Добавляет слово в список дел, можно отметить пункт выполненным или удалить:

https://svetafrontit.github.io/hw8ToDoList/

- Адаптивный лендинг под разные устройства:

https://svetafrontit.github.io/finalHWFront-EndBasic/

- Адаптивный лендинг с формой регистрации, которая возвращает внесённые данные. Меню переносит к нужному разделу сайта:

https://svetafrontit.github.io/hw10Travel/