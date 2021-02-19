i-tenders2006

Андрей i-tenders2006

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

a-lowii
Боюр 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Исправить ошибки в работе парсеров закупок
PHP
приятный заказчик, был рад сотрудничать :)
Задача решена! Закупка, которую пропустили, в итоге спарсили. Исполнитель был постоянно на связи. Рекомендую!
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