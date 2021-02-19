i-tenders2006

Требуется исправить ошибки в парсере на PHP, который неправильно определяет заказчика с сайта zakupki.gov.ru. Обнаружена проблема с некорректным определением заказчика, что приводит к пропуску тендеров на ресурсе i-tenders.ru. Необходимо разобраться в причинах и внести правки в код. Доступ к коду будет предоставлен.