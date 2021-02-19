i-tenders2006

Требуется найти и исправить ошибки в парсере, который собирает данные о тендерах и госзакупках с федеральных и коммерческих площадок. Проект написан на PHP с использованием самописного фреймворка. Срок реализации - 2-3 дня. Доступы будут предоставлены для выполнения задачи.
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Требуется специалист для починки парсера b2b-center для агрегатора i-tenders. Проект написан на PHP с использованием самописного фреймворка. Доступы будут предоставлены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
Требуется разработать парсер для сайта bidzaar.com на PHP и интегрировать его в систему поиска тендеров i-tenders.ru. Код должен быть написан на самописном фреймворке. Оплата производится по факту выполненной работы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Требуется исправить ошибки в существующем парсере закупок на PHP для агрегатора тендеров. Необходимо устранить проблемы, из-за которых пропускаются тендеры. Рассматривается возможность разработки нового парсера с интеграцией в систему. Обратите внимание на конкретный пример тендера, который не был спарсен.Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Требуется наладить работу парсера тендеров с сайта zakupki.gov.ru, написанного на PHP. Необходимо выявить и устранить проблему, из-за которой некоторые тендеры не парсятся. Доступ к коду будет предоставлен для анализа и исправления ошибок.Закрыт3 года назад
Требуется восстановить работу парсера для сайта https://agregatoreat.ru. Парсер написан на PHP с использованием библиотеки simple_html_dom. Необходимо вернуть функциональность парсера для корректного сбора данных с сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ошибки в парсере на PHP, который неправильно определяет заказчика с сайта zakupki.gov.ru. Обнаружена проблема с некорректным определением заказчика, что приводит к пропуску тендеров на ресурсе i-tenders.ru. Необходимо разобраться в причинах и внести правки в код. Доступ к коду будет предоставлен.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить работу парсера, написанного на PHP, который перестал функционировать. Это критично, так как пропускаются важные тендеры. Альтернативно, можно разработать новый парсер с аналогичными функциями. Примеры тендеров, которые необходимо отслеживать, указаны в описании.Закрыт4 года назад
- $1
Требуется найти и устранить причину, по которой парсер закупок не смог спарсить важный тендер. Парсер написан на PHP. Возможен вариант переписывания парсера при приемлемой стоимости.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Мы - агрегатор тендеров i-tenders.ru Сломался парсер площадки https://www.rts-tender.ru/ Парсер написан на php, используется simple_html_dom Нужно отремонтировать. Ожидаю предложений.Закрыт4 года назад
Добрый день. Мы - агрегатор тендеров i-tenders.ru Последнее время наблюдаются проблемы в работе парсера zakupki.gov.ru Много тендеров пропускаем. Ниже примеры тендеров, которые мы не смогли спарсить: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0271100000321000070 ...Закрыт4 года назад
Добрый день. Плохо работает парсер площадки https://www.roseltorg.ru/ Пропускаем тендеры. Например, пропустили этот тендер: https://www.roseltorg.ru/procedure/0318200048521000008 На нашем агрегаторе https://i-tenders.ru/ его нет. Необходимо найти проблему и исправить. Парсер написан ...Закрыт4 года назад
Приветствую! На нашем ресурсе I-tenders.ru поисковик неправильно определяет заказчика: На сайте закупок Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000042 а у нас определяется как ГОСУДАРСТВЕННОЕ ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую! Возникла проблема с парсером площадки http://sberbank-ast.ru/ секция 44-фз Поисковик находит тендеры, но спарсить их на наш ресурс i-tenders (агрегатор тендеров) мы не можем. Предположительно, из-за того что на площадке ...Закрыт4 года назад
Доброго времени! Возникла проблема в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/ Пропускаем тендеры. Вот, например, тендер, который попал в наш агрегатор i-tenders.ru https://i-tenders.ru/tender/28111219 на площадке: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/698560 Тендеры, которые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Проблема с парсером площадки http://sberbank-ast.ru/ секция 44-фз Предположительно на площадке установили защиту. Нужно придумать как её обойти. Поисковик находит тендеры, но спарсить их на свой ресурс i-tenders (агрегатор тендеров) мы ...Закрыт4 года назад
Доброго дня. Занимаемся парсингом тендеров по 44-фз и 223-фз. Перестал работать парсер площадки http://sberbank-ast.ru/ Парсер написан на php.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Сломался парсер для парсинга тендеров с площадки www.sberbank-ast.ru/ Необходимо починить. Парсер написан на php используется simple_html_dom Ожидаю обратной связи.Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад