Внедрить плагин на сайт доставки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка637 просмотров
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Необходимо внедрить папин на сайт доставки еды. 

Пользователь должен ввести адрес, прежде чем перейти к выбору блюд и созданию заказа. К плагину должны быть выставлены области доставкelcраазной стоимостью доставки и минимальной стоимостью доставки.

Есть примеры, готов предоставить; ответить на любые вопросы.

3 года назад
dkotov
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад