Починить сайт на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок687 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую

Есть старый сайт на CMS Drupal  alz . kz , не работает меню. Страницы не переключаются.

Надо починить сайт.

Кто готов взять прошу написать контакты и цену. 

Drupal
3 года назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад