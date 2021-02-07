Фильтр для сайта

Есть ужо доделанный сайт на Ларавел рест апи. Надо проверить все функциональность и сделать дороботку. Напишите о своем опыте я лично отправлю вам доступы на сайт
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Добрый день.
Возьметесь за заказ? https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/filytr-poiska-dlya-sajta-1092840/
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