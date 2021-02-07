Фильтр для сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Возьметесь за заказ? https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/filytr-poiska-dlya-sajta-1092840/

3 года назад
serzblog
Сергей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Фильтр поиска для сайта

    Нужен фильтр поиска для сайта по различным параметрам. Какие поля-критерии будут все распишу, пример что то наподобие скину. Цена договорная по согласованию с исполнителем.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Выгрузка сайтов под ссылку

    Требуется помощь программиста в выгрузке сайтов под ссылку. Выгрузить нужно чтобы все работало. Сами сайты мы вышлем в архивах по одному, сайты есть только ФРОНТ HTML, есть с базой данных. Выгрузить можно сразу к нам ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать фид

    XML-фид для Яндекс.Карт по [url=https://yandex.ru/sprav/support/branches/xml-feed-sprav.html]https://yandex.ru/sprav/support/branches/xml-feed-sprav.html[/url] с минимальным объемом параметров: название бренда, название компании, название компании на английском, код филиала, юридическое название, страна, область, населенный пункт, улица, номер дома и корпус, пояснение к адресу, фотографии территориальных подразделений, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Создан сайт одностраничник, реклама сайта планируется в тик токе, нужно проверить что неверно в установке пикселя, либо исправить , либо удалить и настроить заново, код пикселя добавить в в домен! Создать видео ролик для тик тока!

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Imacros+JavaScript

    imacros+JavaScript Надо чтобы управляющий файл, при работе, после выполнения file_9.iim, во время перехода к file_10.iim, с вероятностью 1:100, иногда запускал file_15.iim. И не возвращался уже - всё пропускал... Пару строк JavaScript кода...

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Админка на Django

    Добрый день. Если у вас есть опыт работы с Django, пишите. Задача сделать небольшую админку с возможностью записи в db, И отдавать/принимать данные по api. Фронт на next.js

    Django
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад