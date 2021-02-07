Создание кроссплатформенного IPTV приложения (javascript, php, c++)

Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :)

Хочу найти человека, который шарит в этой сфере и знает всё по iptv для создания своего приложения для телевизоров, android и т.п. под все платформы. (для быстрого старта MVP нужно накидать качественный).

Суть:

IPTV приложение , которое работает на каждом устройстве. (под все доступные телеки)

Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.

Поддержка устройств например: Lg, Samsung, Toshiba, Sony, Panasonic, старые и новые дюны, android, PC Mac и Маг приставки. В общем всевозможное количество и чтобы работало вообще везде.

Скорее всего писать на javascript + php, с++

Много где будет скорее всего как webview использоваться и работать.

Примеры приложений и то что нужно реализовать:

smartup.tv

И прочие похожие скрипты, которые не требуют оплаты и можно просто вставить плейлист из свободных источников и смотреть кино. Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок. Сделать нужно в ближайшее время и желательно качественно :))