Приветствую! Возникла проблема с парсером площадки [url=http://sberbank-ast.ru/]http://sberbank-ast.ru/[/url] секция 44-фз Поисковик находит тендеры, но спарсить их на наш ресурс i-tenders (агрегатор тендеров) мы не можем. Предположительно, из-за того что на площадке установили защиту. Нужно придумать как её можно обойти, ...
Создание кроссплатформенного IPTV приложения (javascript, php, c++)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу чтобы вы не просто оставляли заявку, а именно вниклись и прочитали целиком, спасибо :)
Хочу найти человека, который шарит в этой сфере и знает всё по iptv для создания своего приложения для телевизоров, android и т.п. под все платформы. (для быстрого старта MVP нужно накидать качественный).
Суть:
IPTV приложение , которое работает на каждом устройстве. (под все доступные телеки)
Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.
Поддержка устройств например: Lg, Samsung, Toshiba, Sony, Panasonic, старые и новые дюны, android, PC Mac и Маг приставки. В общем всевозможное количество и чтобы работало вообще везде.
Скорее всего писать на javascript + php, с++
Много где будет скорее всего как webview использоваться и работать.
Примеры приложений и то что нужно реализовать:
И прочие похожие скрипты, которые не требуют оплаты и можно просто вставить плейлист из свободных источников и смотреть кино. Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок. Сделать нужно в ближайшее время и желательно качественно :))
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