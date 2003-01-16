Необходимо разработать backend (DRF) + frontend (SPA) тестового проекта (MVP). Дизайн фрон

В идеале ищу Django + Vue/React/Angular fullstack разработчика, но можно также работать с двумя разработчиками, которые давно работают в паре.

Пользователи сайта имеют слабый интернет, поэтому необходимо учесть это и загружать компоненты фронтенда по необходимости.

Требования: уверенное знание технологии, а также наличие опыта реализации такого рода проектов, ответственность.

Стэк:

- Python

- PostgreSQL

- Redis/RabbitMQ

- Celery

- VueJS/React/Angular

Пожалуйста, не откликайтесь если не имеете уверенного опыта работы.

В отклике напишите о себе, бэкграунд, примерно за какое время можете реализовать, критичные вопросы по проекту, как видите разработку и форму работы.