Требуется чтобы бот выполнял следующие требования - мог ходить по заданному маршруту - мог использовать три способности - собирать лут с мобов - продавать лут - не сбиваться от получения урона и оглушения - не получил бан Описание: - Игра World of Warcraft ...
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Необходимо разработать backend (DRF) + frontend (SPA) тестового проекта (MVP). Дизайн фрон
В идеале ищу Django + Vue/React/Angular fullstack разработчика, но можно также работать с двумя разработчиками, которые давно работают в паре.
Пользователи сайта имеют слабый интернет, поэтому необходимо учесть это и загружать компоненты фронтенда по необходимости.
Требования: уверенное знание технологии, а также наличие опыта реализации такого рода проектов, ответственность.
Стэк:
- Python
- PostgreSQL
- Redis/RabbitMQ
- Celery
- VueJS/React/Angular
Пожалуйста, не откликайтесь если не имеете уверенного опыта работы.
В отклике напишите о себе, бэкграунд, примерно за какое время можете реализовать, критичные вопросы по проекту, как видите разработку и форму работы.
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