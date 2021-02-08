Интеграция сайта с amoCRM

Нужно провести интеграцию БД сайта с amoCRM. Интеграция на первом этапе будет односторонняя - данные будет уходить из БД нашего сайта в amo, обратно данные пока не переносим.

Вкратце нужно реализовать следующий функционал:

1. Первоначальную передачу данных пользователей в amo

2. Автоматическое перемещение карточек сделок по воронке в соответствии с данными о платежах

3. Настройка периодической передачи данных пользователей в amo. Обновление должно происходить раз в сутки.

Жду стоимость, сроки и примеры подобных работ.

В ответ пришлю подробное ТЗ.