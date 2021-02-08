Требуется чтобы бот выполнял следующие требования - мог ходить по заданному маршруту - мог использовать три способности - собирать лут с мобов - продавать лут - не сбиваться от получения урона и оглушения - не получил бан Описание: - Игра World of Warcraft ...
Надо сделать парсер для Tilda(каталог с одеждой). Веб-формат
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Парсинг в формате веб должен быть. А не для винды или мака.
Из тильды выгружается csv(+ сами фото с сайта). Затем это всё дело надо отсортировать и отфильтровать "по наличию", к примеру, и выгрузить в pdf.
Все фото изначально в тильду 900х1200 заливаются.
Создан каталог, который надо парсить
У некоторых моделей есть цвета, цены и наличие, у некоторых нет.
Слева на странице есть фильтр «Наличие». По нему я сортирую «показывать только в наличие» и буду выгружать то, что есть в наличии
Как мне надо выгружать в pdf:
Категория:
- Все платья (все сезоны в одном каталоге)
- Лето
- Осень
- Зима
- Весна
Отображение цены:
- Все платья с ценами
- Все платья без цены (по стандарту выбран пункт)
Наличие:
- Все платья (если кол-во 0 стоит в админке, то в PDF пишется красным над артикулом «Под заказ»)
- В наличии (если платье есть в наличии, т.е. кол-во в админке > 0, то над артикулом в PDF пишется зелёным «В наличии») (по стандарту выбран пункт)
- Под заказ (если кол-во 0 стоит в админке, то в PDF пишется красным над артикулом «Под заказ»)
Добавить надбавку к цене:
- 0 (по стандарту выбран пункт)
- X(любая цифра) (при выборе этого пункт я могу добавить к цене Х от стандартной цены)
Курс(валют):
- Стандарт(по стандарту выбран этот пункт)
- Другая валюта (Умножается на Х, который я сам ставлю)
Размер:
- Стандарт(по стандарту выбран этот пункт)
- Европейский
Качество pdf(обсуждаемый пункт):
- до 10 мб (по стандарту выбран этот пункт)
- до 20 мбПрикрепил файл, как по итогу это должно выглядеть.Бюджет обсуждается
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