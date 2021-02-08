Надо сделать парсер для Tilda(каталог с одеждой). Веб-формат

Парсинг в формате веб должен быть. А не для винды или мака.

Из тильды выгружается csv(+ сами фото с сайта). Затем это всё дело надо отсортировать и отфильтровать "по наличию", к примеру, и выгрузить в pdf.

Все фото изначально в тильду 900х1200 заливаются.

Создан каталог, который надо парсить

У некоторых моделей есть цвета, цены и наличие, у некоторых нет.

Слева на странице есть фильтр «Наличие». По нему я сортирую «показывать только в наличие» и буду выгружать то, что есть в наличии

Как мне надо выгружать в pdf:

Категория:

- Все платья (все сезоны в одном каталоге)

- Лето

- Осень

- Зима

- Весна

Отображение цены:

- Все платья с ценами

- Все платья без цены (по стандарту выбран пункт)

Наличие:

- Все платья (если кол-во 0 стоит в админке, то в PDF пишется красным над артикулом «Под заказ»)

- В наличии (если платье есть в наличии, т.е. кол-во в админке > 0, то над артикулом в PDF пишется зелёным «В наличии») (по стандарту выбран пункт)

- Под заказ (если кол-во 0 стоит в админке, то в PDF пишется красным над артикулом «Под заказ»)

Добавить надбавку к цене:

- 0 (по стандарту выбран пункт)

- X(любая цифра) (при выборе этого пункт я могу добавить к цене Х от стандартной цены)

Курс(валют):

- Стандарт(по стандарту выбран этот пункт)

- Другая валюта (Умножается на Х, который я сам ставлю)

Размер:

- Стандарт(по стандарту выбран этот пункт)

- Европейский

Качество pdf(обсуждаемый пункт):

- до 10 мб (по стандарту выбран этот пункт)

- до 20 мбПрикрепил файл, как по итогу это должно выглядеть.Бюджет обсуждается