Написать один плагин подключения к тинькофф банку

Веб-программированиеЗакрытнет заявок218 просмотров
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Пример плагинов: https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/src/plugins

Стоимость по договоренности

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад