Ищем джуна-разработчика Laravel v7+ Vue.js v2 на постоянку под проекты

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок1642 просмотра
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Требования к специалисту:

Знание языка PHP;

Хорошо ориентироваться в базовых технологиях: HTML, CSS, Базы даных;

Владение OOP;

Знание и опыт работы на Laravel v7+;

Знание и опыт работы на Vue.js v2+;

Приветствуется опыт работы с Laravel Nova v3;

Акуратность и педантичность, красивый и чистый код.

Предлагаем разработку проектов на постоянной основе и под проект.

Стартовая цена - 10 usd в час с возможностью роста.

Laravel
3 года назад
KrukovV
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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