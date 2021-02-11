Скрипт на PHP и JS для работы с API ФССП

Веб-программированиеЗавершен1 заявка294 просмотра
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Необходимо сделать скрипт и форму для работы с API ФССП https://api-ip.fssprus.ru/ https://api-ip.fssprus.ru/about

Результатом работы должны быть готовые формы поиска по Физическим лицам, Юридическим лицам, Номеру ИП, Номер ИД, и вывод результатов как на оф. сайте https://fssp.gov.ru/

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Ключ для работы предоставлю.

PHP
3 года назад
yago85
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aragot
Денис 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$50
1 день
Все очень круто. Работа выполнена быстро и без лишних вопросов, по некоторым моментам где возникали трудности (со стороны заказа) исполнитель проявлял инициативу для решения. Код легкий и чистый, рекомендую как ответственного и знающего свое дело специалиста.
Отличный заказчик. Рекомендую!
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