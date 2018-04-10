Ищу директолога с сертификатами для ведения нескольких проектов (3-7 проектов). При отклике просьба оставлять ссылки на ваши сертификаты. Указывайте стоимость запуска и ведения рекламных кампаний в директ и адвордс. Детали по каждому проекту обсудим по ...
Настройка полноценной рекламной кампании в Google Adwords.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется настройка полноценной рекламной компании в Google Adwords. (ПОИСК, КМС, РЕТАРГЕТИНГ) . Требуемый принцип настройки - 1 ключ-2 типа соответствия - 5 объявлений. Количество ключей. +-30.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама20 заявокЗакрыт5 лет назад
Компания занимается подбором кредитных продуктов для граждан и компаний по всей РФ. Нужен специалист по привлечению трафика (который умеет настроить контекстную, таргетированную рекламу). Просьба указать Ваши кейсы. [b]Нужно сделать: [/b]Привлечение трафика на сайт и лэндинги. Подготовить, запустить и контекстную и таргетированую ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создание и введение рекламы по тематике доставка воды 19 литров по Москве и Московской области. сайт 19 litrov - dostavka. ru . Нужно собрать все запросы по бренду, а так же все низкочастотники по всей ...Завершен6 лет назад
Вид деятельности: узакониваниеи оформление перепланировок в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях (офисы, магазины, склады и др) Аккаунт создан и цели настроены (предоставим) Целевая аудитория: от 25 лет Интересы: покупателиквартир, делающие ремонт Требуется настроить компанию: регион показа: (только Казань) -По ключевым ...Завершен5 лет назад
Исходная страница: http://stroyconf2018.ru/webinar Что хотелось бы настроить: 1. FB - заявки через лид форму я думаю лучше подойдут 2. Instagram - тоже лид форма 3. Директ скорее всего только РСЯ Всего будет 6 вебинаров поэтому минимум 6 различных предложений. ГЕО: Отдельно МСК, ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть 160 пс Из них нано сделать РК на 160 объявлений. С уникальными заголовками и описанием. С вхождением запроса в заголовок и описание.Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить трафик на 2 рабочие страницы сайта: wafbusters.com/franchise wafbusters.com/chek-list Яндекс Директ, Гугл и ФБ Регионы: по обучению все, по франшизе все,кроме СНГ, Дагестан, КрымКонтекстная реклама29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
для сайта необходимо настроить яндекс директ. подробности в личке.Завершен6 лет назад
Нужна оптимизация рекламной компании. Ниша - юр. услуги. Подробности в личку.Завершен6 лет назад
Доброго времени суток! Мы хотим заказать настройку контекстной рекламы. Будем рекламироваться в гугле и в яндексе. Сразу говорю заказ большой, нужен реальный профи, который сможет настроить все как надо. Максимальное количество запросов, но при этом ...Завершен6 лет назад