Настройка полноценной рекламной кампании в Google Adwords.

Контекстная рекламаЗакрыт17 заявок270 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется настройка полноценной рекламной компании в Google Adwords. (ПОИСК, КМС, РЕТАРГЕТИНГ) . Требуемый принцип настройки - 1 ключ-2 типа соответствия - 5 объявлений. Количество ключей. +-30.

6 лет назад
Ruslan-Tamurko
50 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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